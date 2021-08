Allerede inden læren fra Afghanistan er draget, har Kofod ændret udenrigstjenesten

Udenrigsministeriet reformerer Danmarks tilstedeværelse i verdens hovedstæder med en ny struktur, der opprioriterer Arktis og de multilaterale organisationer EU, Nato og FN og sigter på at bremse flygtninge og migranter, inden de når frem til Danmark.

»Øget fokus på migration« er punkt 1 i Udenrigsministeriets faktaark om den plan, der i ministeriet omtales som den mest vidtrækkende i årtier. Danmark sender blandt andet flere diplomater til områder i Afrika, hvor flygtninge og migranter typisk kommer fra. Danmark får en rejsende ambassadør til Somalia med base i Kenya, og der udsendes et ekstra årsværk til Etiopien, Burkina Faso og Mali. Der opgraderes også i lande, som flygtninge og migranter ofte skal igennem for at komme til Danmark, f.eks. Serbien, der er central for den såkaldte Balkan-rute. Desuden opruster Udenrigsministeriet med en ekstra medarbejder på ambassaden i Wien i Østrig, hvis regering ligesom den danske er blandt Europas hardlinere og måske Danmarks tætteste allierede i kampen for at forhindre asylansøgere i at komme til Europa.