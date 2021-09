I resten af verden kæmper unge for klima og ligestilling. Men Sydkoreas unge har helt andre prioriteter

Det var rigsretssagen mod præsident Park Geun-hye i 2017, der overbeviste Jwa Chang-ho. Den dengang 23-årige mand havde ikke tidligere skænket politik mange tanker, og egentlig var han ret ligeglad med, hvem der styrede Sydkorea.

»Faktisk syntes jeg ikke, at det var så vigtigt at stemme, jeg har endda én gang glemt, at der var valg. Men efter rigsretssagen gik det op for mig, at jeg som medlem af det koreanske samfund skal stemme. At min stemme skal tælle for noget«.