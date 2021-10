Suspendering af kontroversiel abortlov kaldes »en sejr for kvinder i Texas«. Men finurlighed i loven får abortklinikker til at tøve med at genåbne

En dommer ved en forbundsdomstol i Texas besluttede onsdag at følge det amerikanske justitsministeriums henstilling om at suspendere en kontroversiel abortlov, som for nylig blev vedtaget i delstaten. Loven indebærer et næsten totalforbud mod abort i Texas. Samtidig fortsætter det juridiske slagsmål om loven ved USA’s forbundsdomstole.

I sin 113 sider lange kendelse gav dommer Robert L. Pitman ved U.S. District Court i Austin, Texas, Biden-regeringen medhold. Regeringen har indledt en sag med henblik på at omstøde en lov, som er en milepæl i den amerikanske abortmodstand og har fyret op under debatten om, hvorvidt abort fortsat skal være lovlig i landet.