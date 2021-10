Støre får ikke sin drømmeregering – skarp klimakamp venter i Norge

Velfærdsløfter er der mange af. Gratis tandlæge for nordmænd i alderen 19-21 år og halv pris for de 22-25-årige. Gradvis indførelse af gratis skolefritidsordning for elever i første klasse. Og gradvis etablering af et sundt, enkelt skolemåltid hver dag for norske skoleelever. Reduktion af den maksimale pris for børnehaver til niveauet fra 2003.

Præcis på månedsdagen for den rød-grønne valgsejr i Norge kunne Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre, præsentere den regeringsplatform, som han kommer til at styre landet efter til 2025.