Hundredvis af fanger er på fri fod efter angreb i Nigeria

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hundredvis af fanger er sluppet ud af et fængsel i Nigeria efter et angreb udført af tungt bevæbnede gerningsmænd.

Det oplyser fængslet i delstaten Oyo i det sydvestlige Nigeria.

Angiveligt blev over 800 personer sluppet ud af fængslet. Nogle er blevet fanget igen, men omkring 575 fanger er lørdag stadig på fri fod.

Der er udelukkende tale om fanger, der er tilbageholdt, mens de venter på at blive stillet for retten. Fængslets 64 indsatte, der har modtaget deres dom, er ikke sluppet fri i forbindelse med angrebet.

»Alle de tilbageholdte, der afventer en retssag, blev sluppet fri. Cellerne, hvor de indsatte og de kvindelige fanger sidder, blev ikke angrebet«, lyder det.

Angrebsmændene benyttede sig af sprængstof, som de brugte til at vælte væggene med. De havde også en skudveksling med fængselsbetjente.

Nigeria har generelt problemer med sikkerheden i landet. I den nordvestlige del af Nigeria har der blandt andet været flere tilfælde, hvor unge studerende bliver bortført af bander, der efterfølgende kræver løsepenge.

Angrebet mod fængslet i Oyo kommer, efter at et andet fængsel i april blev angrebet. Ved det angreb blev over 1800 indsatte sluppet fri fra et fængsel i delstaten Imo i det sydlige Nigeria.

Sidste måned blev 266 fanger i forbindelse med et angreb sluppet fri fra et fængsel i delstaten Kogi. Den ligger i det centrale Nigeria.

ritzau