Hun lagde en story på Instagram, der lå langt fra Mette Frederiksens makrelmadder og vinduespudsning. Så brød helvede løs

Finlands socialdemokratiske statsminister, Sanna Marin, er en kvinde, der virker fast besluttet på at bruge sin tid i toppen af det finske magthierarki på at demonstrere, at det godt kan lade sig gøre at kombinere det høje, magtfulde embede med at være ung med de unge.

Gennem sine snart to år som regeringschef har den 35-årige toppolitiker gang på gang brugt sociale medier, sin alder og sin kvindelighed til at tage små opgør med de uformelle konventioner for, hvordan en statsminister forventes at agere i rollen. Seneste eksempel er fra oktober, hvor Sanna Marins profil på Instagram fik helvede til at bryde løs på de sociale medier og i finsk tabloidpresse.