Landmine dræbte syv på ørkenvej i Palmyra i Syrien

Fire mænd, to kvinder og et barn blev lørdag dræbt, da de kørte på en landmine i ørkenen ved den historiske by Palmyra i det centrale Syrien. De var alle civile. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

Minen eksploderede, da bilen ramte landminen på en ørkenvej ved den historiske by. Det siger overvågningsgruppen, som har hovedkvarter i London, og som under borgerkrigen i Syrien har rapporteret om dræbte og sårede via et netværk af kilder og aktivister i landet.

»Bilen blev ødelagt og alle, der var i den, blev dræbt«, oplyser SOHR.

Der ligger store mængder af miner og andre sprængstoffer mange steder i Syrien efter den mere end ti år lange krig i landet.

Sidste år blev flere end 180 civile dræbt og mange flere kvæstet ved mineeksplosioner i landet, viser opgørelser fra overvågningsorganisationen The Landmine and Cluster Munition Monitor.

Mange af eksplosionerne var rester af såkaldte klyngebomber, der indeholder beholdere med sprænggranater eller mindre partikler, som kan dræbe eller lemlæste, når de spredes med eksplosiv kraft.

Landminer ligger skjult på Syriens marker, langs vejene i landet eller endda inde i bygninger.

Under konflikten blev tusindvis af civile såret af landminer og hundredvis blev dræbt.

I Syrien menes der at være skjult landminer i et ud af tre byområder. Det sagde FN i marts.

Den syriske oaseby Palmyra var i en periode under borgerkrigen besat af Islamisk Stat, IS, som ødelagde en række oldtidsminder, der var opført på FN-organisationen Unescos liste over verdens kulturarv.

IS smadrede store dele af de historiske templer og bygninger, som byen havde.

ritzau