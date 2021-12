Saudisk koalition angriber lufthavn i Yemen

Den saudiarabisk ledede koalition, der kæmper mod houthierne i Yemen, meddeler, at den har angrebet »legitime militære mål« i den internationale lufthavn i Yemens hovedstad, Sanaa.Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad der var målet for luftangrebet.

»Operationen kommer som svar på trusler og brugen af lufthavnens faciliteter til at foretage angreb over grænsen«, meddeler koalitionen.

Kort forinden var civile og ansatte i internationale og humanitære organisationer blevet bedt om straks at evakuere fra lufthavnen.

Det rapporterer tv-stationen al-Arabiya.

Koalitionen oplyser, at den ophævede den særlige beskyttelse, der normalt gælder for lufthavnen, og angreb fra luften. Den har taget »lovlige skridt for at håndtere truslen operationelt«, hedder det videre.

Den saudiarabisk ledede koalition kæmper mod houthibevægelsen, der kontrollerer Sanaa. Søndag meddelte koalitionen, at den havde uskadeliggjort en drone, der var sendt op fra lufthavnen. Angiveligt var den rettet mod civile i en lufthavn i den saudiarabiske by Jizan. Den ligger tæt ved grænsen til Yemen.

Samme dag lød det i en anden meddelelse, at koalitionen havde udført en militæroperation i Sanaa for at ødelægge lagre med droner og våben.

Koalitionen, der ledes af Saudi-Arabien, gik ind i krigen i Yemen i 2015. Det skete, efter at houthierne havde afsat Yemens internationalt anerkendte regering.

Siden da har houthierne sendt droner og raketter mod Saudi-Arabien. Den saudisk ledede koalition har svaret igen med luftangreb i Yemen.

ritzau