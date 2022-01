Nu er det slut med agurker i hylster i Frankrig

Fra i dag må der ikke længere sælges frugt og grønt i plastikemballage i Frankrigs dagligvarebutikker. Her træder en ny lov nemlig i kraft, som afskaffer brugen af plastikemballage på 30 udvalgte grøntsager, for eksempel på agurker. Det sker som et let i landets rejse mod nul engangsplastik i 2040.

Emmanuel Macron har ifølge The Guardian kaldt det »en ægte revolution«.