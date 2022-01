Biden i patosfyldt tale: Man kan ikke kun elske sit land, når man vinder

Et-årsdagen for stormen på Capitol Hill blev mest af alt et vidnesbyrd om, at USA så langt fra er kommet sig over chokket. Joe Biden gjorde Donald Trump til hovedansvarlig i en tale, der i sig selv blev beskyldt for at være splittende: »Men før noget kan hele, er man nødt til at indse, hvor stort såret rent faktisk er«, sagde præsidenten.