Bakker Kina Rusland op? Nej – og det er der en særlig grund til

Kina og Rusland har styrket deres samarbejde de seneste år. Så det vil være oplagt at tro, at Putin har koordineret sit angreb på Ukraine med Kina. Men det er næppe tilfældet, siger ekspert, der samtidig peger på, at Kina hele tiden har opfordret til dialog og forhandling. Det er der en særlig grund til.