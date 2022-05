»Hun skulle bare ind at handle«: Chokerede kunder blev øjenvidner til det seneste masseskyderi i USA

Flere øjenvidner beretter om brutale henrettelser af primært sorte amerikanere under lørdagens skyderi i Buffalo, hvor 10 blev dræbt og flere sårede. New Yorks guvernør langer ud efter de sociale medier, fordi de tillod en live-streaming af drabene at ligge online i flere minutter.