Lægerne er på bar bund: Mystisk leverbetændelse i børn har bredt sig

I både Europa, Asien og Syd-og Nordamerika har man registreret en pludselig stigning i tilfælde af svær leverbetændelse i børn, uden at kunne forklare årsagen. I Storbritannien taler man om et udbrud. I Danmark har man indtil videre fundet syv tilfælde. Eksperter mistænker, at en bestemt virus og corona-nedlukninger kan spille en rolle.