Trump var ude af kontrol 6. januar: Hendes rystende vidneudsagn vil amerikanerne huske længe

Tidligere præsident Donald Trump fik at vide, at hans tilhængere var bevæbnede og farlige, men krævede alligevel at følges med dem mod kongresbygningen Capitol i Washington, D.C., 6. januar 2021, forklarede eksrådgiver over for særlig komité.