Frankrigs ambassadør: »I er mere lig portugisere og franskmænd end amerikanere. Men I ser det ikke« Macrons første reform var inspireret af Danmark. Nu vil han inspireres endnu mere af det danske, fortæller hans ambassadør.

Normalt handler statsbesøg om at pleje forholdet mellem to lande og måske lave et salgsfremstød for nogle virksomheder. For Emmanuel Macron handler det om meget mere, når han i morgen lander i København.