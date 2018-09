Ny meningsmåling: Vi ligner langtfra briterne - danskernes EU-modstand er dalende Hver fjerde dansker vil ud af EU. Nogle er ramt af globalisering, men flere er skeptikere over for indvandring.

Danskerne er ikke på nippet til at følge briterne ud af EU.

Hvis der var folkeafstemning i morgen, ville 28 procent af danskerne stemme for, at Danmark skal forlade unionen. Det viser en meningsmåling, Epinion har foretaget for tænketanken Kraka og revisionsfirmaet Deloitte.

Der er tale om et stort mindretal, som ønsker en helt anden kurs for Danmark i Europa, vurderer en EU-forsker.

»Men vi ligner langtfra briterne på det her område. Før deres folkeafstemning viste deres målinger, at 40-50 procent ville stemme for at forlade EU«, siger professor Derek Beach fra Aarhus Universitet, som forsker i holdninger til EU.

Den danske modstand mod EU-medlemskabet ser ud til at være dalet. I maj 2016, kort før briternes folkeafstemning, svarede 37 procent af danskerne, at de ville stemme for at forlade EU.

Alligevel har danskere nogle klare fællestræk med briter. Danske EU-modstandere ligner på flere måder deres britiske meningsfæller, viser målingen, der er en del af initiativet ’Small Great Nation’.

Det gælder emnet globalisering. En udbredt antagelse er, at nyere tids EU-skepsis hovedsagelig kommer fra folk, som er imod globalisering, fordi de selv er blevet ramt af dens negative konsekvenser.

Den nye måling viser da også, at der findes flere EU-modstandere blandt folk, der svarer, at de inden for de sidste 10 år har været arbejdsløse, fordi de blev erstattet af maskiner eller udenlandsk arbejdskraft, eller fordi produktionen flyttede til udlandet. Blandt disse ’globaliseringsramte’ vil 37 procent stemme for at forlade EU. For alle andre er det 26 procent.

De globaliseringsramte er imidlertid ikke den mest EU-skeptiske gruppe, påpeger Kristine Vasiljeva, som er ledende økonom i Kraka.

En større andel af EU-modstandere findes blandt folk, som er imod globaliseringen, uden at de nødvendigvis selv er ramt af den. Det ses blandt folk, som svarer, at indvandret arbejdskraft og stigende samhandel med udlandet gør Danmark til et værre sted at bo. I de grupper vil næsten halvdelen stemme ja til at forlade EU.

»Vi ser en stærk sammenhæng mellem at være imod dansk EU-medlemskab og at være skeptisk over for globalisering i form af samhandel og indvandring. Men den skepsis har ofte andre årsager, end at folk selv er ramt af globaliseringens negative følger«, siger Kristine Vasiljeva.

Samme mønster er påvist blandt britiske EU-modstandere. Sidste år viste en analyse fra tænketanken Centre for European Reform i London, at der ingen tegn er på, at britiske EU-modstandere har lidt økonomisk tab på grund af indvandring.

Omvendt kan uvilje mod indvandring bedre end nogen anden undersøgt faktor forklare, hvad der kendetegner de briter, som stemte for at forlade EU, viser forskning fra London School of Economics.

Det ses også i hollandsk og amerikansk forskning, påpeger Derek Beach.

»På samme måde var Trumps valgsejr drevet af, at mange var modstandere af indvandring, uden at de selv var ramt økonomisk af det. De fleste, som stemte på Trump, var folk med udmærket indkomst«, siger Derek Beach.

Meget tyder på, at færre danskere reelt mener, at Danmark skal helt ud af EU, end disse målinger giver indtryk af, påpeger Derek Beach. Giver man danskerne flere valgmuligheder, så de for eksempel også kan vælge at forblive i EU, men med en løsere tilknytning, så skrumper andelen, som vil helt ud, til omtrent 10 procent.