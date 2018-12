USA's missilforsvar ramt af adskillige cybersikkerhedsproblemer

Data bliver ikke krypteret, 28 år gamle sikkerhedshuller er ikke blevet lappet, serverrum står ulåste, og medarbejderne kender ikke reglerne.

Det var nogle af resultaterne, da det amerikanske forsvarsministerium udførte kontrolbesøg på fem datacentre, der indgår i USA’s ballistiske missilforsvar i april. Det er steder, som opbevarer missiler, der er klar til at blive affyret, hvis et ballistisk missil nærmer sig et af de 29 Nato-lande.

Fakta Hvad er et ballistisk missil Et ballistisk missil kan flyve tusindvis af kilometer og ramme et mål. Missilerne indgår i det amerikanske missilforsvar, der også er opstillet i Europa. Missilerne flyver i en blød bue op mod himlen og ud af atmosfæren og tilbage ned mod Jorden, hvor de rammer deres mål. Modsætningen er et krydsermissil, der flyver langs Jordens overflade.

I en ny rapport fra forsvarsministeriets generalinspektør bliver der oplistet en lang række alvorlige cybersikkerhedsproblemer, og konklusionen er rystende klar:

»Hæren, flåden og missilforsvarsagenturet beskyttede ikke netværk og systemer, der behandler, opbevarer og videresender det ballistiske missilforsvarssystems tekniske informationer«, står der i rapporten, som gør opmærksom på at rapportens anbefalinger skal følges med det samme.

Kendte ikke reglerne

Rapporten er kun 35 sider lang og er maskeret af tykke sorte streger, som hemmeligholder de fem steder, og hvor alvorlige problemerne er. Men mellem de censurerede uddrag bliver der fremhævet en lang række sikkerhedsproblemer, som inspektørerne oplevede, da de besøgte datacentrene i april 2018.

På tre af stederne mødte inspektørerne medarbejdere, der loggede ind i missilforsvarets netværk ved kun at bruge deres brugernavn og password. Men forsvarsministeriets regler siger, at man skal autoriseres af flere forskellige adgangsnøgler. Det vil eksempelvis sige, at medarbejderne også skulle skanne deres id-kort. Hele 34 brugere kunne logge ind bare med deres brugernavn og adgangskode. Nogle af dem havde kunnet gøre dette i op til 7 år.

Inspektørerne fandt også ud af, at centrene ikke havde lukket sikkerhedshuller, der ellers var blevet identificeret i 2016, 2013 og så langt tilbage som i 1990. Da hullerne højst sandsynligt endnu ikke er blevet lappet, er stederne og en masse detaljer om hullerne hemmeligholdt i rapporten.

To af stederne var der slet ikke låst ind til de rum, hvor serverne står. Det er på trods af, at forsvarsministeriet kræver, at man skal bruge en særlig nøgle for at komme ind i serverrummet. Derfor kunne man let skaffe sig adgang til serverne og placere en virus, hvis man først var kommet indenfor i datacentret. På et af stederne vidste lederen af datacenteret slet ikke, at det var et krav, konstaterer inspektørerne i rapporten.

Data, der er blevet videresendt gennem netværket, blev heller ikke krypteret på tre af stederne. Det vil sige, at hvis de forkerte hænder fik fingrene i dataene, ville de let kunne læse dem uden først at skulle knække en kompliceret kode. Derfor skal data fra systemet altid krypteres, men flere medarbejdere sagde til inspektørerne, at de ikke vidste, at al data skulle krypteres. Derudover var der også flere steder, hvor det ikke blev logget, hvem der hentede hvilken data. Det er ellers også lovpligtigt.