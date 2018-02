Opgør med års bagstræberi: Nye TDC-ejere lover lynhurtigt net til alle danskere TDC er længe blevet kritiseret for ikke at investere i fremtidens infrastruktur. De nye ejere vil tænke mere langsigtet og varsler fibernet til yderste klitrække i kongeriget.

Udviklingen er gået så stærkt de seneste dage, at det i sig selv har krævet en højhastighedsforbindelse i både hoved og net at følge med.

TDC varslede 1. februar en fusion med underholdningskoncernen MTG. I sidste uge blev et opsigtsvækkende købstilbud på TDC fra tre danske pensionskasser så lækket til dagbladet Børsen.

Fornuften i det afviste TDC’s formand så sent som i mandagens udgave af Berlingske Business. Den artikel var dog forældet allerede inden morgenkaffen, eftersom MTG nu oplyste i en børsmeddelelse, at TDC-bestyrelsen lagde fusionen på is.

Så fortalte TDC markedet, at der var kommet et nyt købstilbud. Kort efter spekulerede svenske og danske finansmedier i, at konkurrenten Telia var ved at skrive en milliardcheck ud. Så afviste Telia fornuften i det i en officiel meddelelse. Klokken 14.00:06 sendte TDC en fondsbørsmeddelelse ud om, at bestyrelsen nu anbefalede et salg af hele butikken for 40,3 milliarder kroner til de tre danske pensionskasser samt den australske kapitalfond Macquarie.

Forpustet?

Det var de også selv i TDC.

Langt op af dagen lå der på selskabets hjemmeside stadig salgstekster og salgsvideoen om den nye fantastiske og visionære fusion med tv-underholdningskoncernen MTG, der står bag Paradise Hotel og Champions League-fodbold: »Vi annoncerer nu skabelsen af noget helt nyt og, efter min mening, noget helt fantastisk«, lød det fra koncernchef Pernille Erenbjerg i den forældede video.

Fibernet til folket

For det gør TDC jo så overhovedet ikke alligevel. Efter alt at dømme.

De tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA, som sammen forvalter befolkningens spareskillinger, vil nu gøre noget nær det modsatte af, hvad direktionen og bestyrelsen selv havde planlagt: I stedet for at smelte it-infrastrukturen sammen med indhold og ny indholdsproduktion agter de nye ejere at adskille TDC’s områder i to selvstændige forretninger med egne ledelser.

Hovedfokus lægger det dansk-australske konsortium i første omgang på at styrke investeringen i den digitale infrastruktur i kongeriget: Alle danske husstande og virksomheder skal have højhastighedsinternet, lyder visionen.

»Det er fiber i jorden«, siger Allan Polack, administrerende direktør i PFA.

»Der er store dele af Danmark, der stadig mangler en fuld udbygning. Østjylland ligger ganske rigtigt meget lunt i svinget, men det er der andre dele af landet, der ikke gør. Fiber og optisk fiber er den bedste måde at sikre kommunikationen og infrastrukturen på. Og når først, vi har gjort det, handler det om at få volumen på: forskellige brugere og deltagere, som vil føle sig velkommen på det og konkurrere«, siger Polack.

Bagstræberisk

TDC er i efterhånden mange år blevet klandret for at være bagstræberisk, når det kommer til udrulning af fibernet og højhastighedsforbindelser til danskerne. TDC har satset på at vride så mange penge som muligt ud af de gamle kobberledninger og kabel tv.

»Vi ser ingen grund til at grave en forhave op for at få et produkt eller en tjeneste i sit hjem, som man lige så godt kunne få over kobber«, lød det i 2011 fra den daværende TDC-vicedirektør René Brøchner i Politiken.