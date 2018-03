Cyberspace: Internettet ligger i et hus i Nørre Nebel Danmarks internetmotorvej til USA ligger i et rødt murstenshus på den jyske vestkyst. Kablet er den eneste direkte internetforbindelse mellem Skandinavien og USA.

De ser ikke ud af meget, de to sorte kabler, der bryder op af det beskidte stengulv i et lille rum ved siden af en brugt Webergrill og et støvet havebord. Der er intet skilt, som fortæller, at de to kabler, der ikke er meget tykkere end et barns håndled, er en af internettets hovedpulsårer.