Politiet frikender foreløbig selvstyrende bil i Uber-trafikdrab Det var umuligt at undgå, at en kvinde blev kørt ihjel på en mørk gade i Arizona, uanset om et menneske eller en robot havde styret bilen, mener den lokale politichef.

Det var ikke computerens skyld.

Men det var formentlig heller ikke sikkerhedschaufføren bag rattets skyld, da en 49-årig kvinde mistede livet på en øde og mørk vej i Tempe, Arizona tidligt mandag morgen dansk tid.

Det var et uheld, der sandsynligvis ikke kunne være undgået.

»Som et lyn fra en klar himmel«

Det mener i hvert fald politichefen i Tempe, Sylvia Moir. Hun siger til the San Francisco Chronicle, at det »står meget klart, at en påkørsel ikke kunne have været undgået i denne situation, uanset om bilen havde været i selvstyrende tilstand eller var blevet ført af et menneske«.

Den Volvo XC90, der påkørte den 49-årige kvinde, var netop sat til at styre sig selv, men der sad en sikkerhedschauffør bag rattet. Men han havde ifølge Moir ikke en chance for at reagere.

»Chaufføren fortæller at påkørslen skete som et lyn fra en klar himmel. Den første advarsel, han fik om en kollision, var selve kollisionen«.

Politichefen fortæller, at det lokale politi i Tempe har gennemset de videoer, som to kameraer monteret på bilens instrumentbræt optog ved uheldet. De viser, at den 49-årige kvinde kom pludseligt »ud af mørket og direkte ind på kørebanen«, som Moir udtrykker det.

Uheldet skete på en vejstrækning, der er dårligt lyst op, omkring 100 meter fra en fodgængerovergang. Kvinden var gået fra midterrabatten ud på vejbanen, trækkende en cykel, der var lastet med indkøbsvarer. Moir understreger overfor avisen, at »det er farligt at krydse en dårligt oplyst vej efter mørkets frembrud, især når der er en fodgængerovergang med masser af lys nærved«.

Ingen mennesker bag rattet

Sylvia Moir siger, at hun ikke forventer, at Uber vil blive sigtet i sagen, ligesom de ikke blev det i en anden sag fra Tempe, hvor en selvstyrende Uber-bil sidste år blev væltet omkuld. Dengang skyldtes uheldet, at en bilist glemte at holde tilbage.

Men hun understreger samtidig, at undersøgelserne stadig pågår: »Det kan ikke fuldstændigt udelukkes, at sikkerhedschaufføren vil blive sigtet«, siger politichefen.

Og hvis dybere undersøgelser viser, at computeren i bilen rent faktisk lavede en fejl, kommer juristerne på arbejde: »Vi har ikke været her før«, forklarer Sylvia Moir.

Under uheldet i Tempe var der som nævnt en sikkerhedschauffør bag rattet, men det er faktisk ikke længere nødvendigt ifølge delstaten Arizonas love. De fleste stater, hvor der testes selvstyrende biler, er så småt begyndt at lempe på kravet og vil lade selvstyrende biler køre rundt alene. I USAs folkerigeste stat, Californien, begynder testkørsler uden sikkerhedschauffør i april.

Uber har foreløbigt standset deres testkørsler i såvel Tempe som Pittsburgh, San Francisco og Toronto. Uheldet har givet Toyota anledning til at gøre det samme med deres tests af selvstyrende biler.