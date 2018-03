Eksperter: Zuckerbergs undskyldning kommer for sent Facebook-direktør melder for langsomt ud og siger for lidt, mener eksperter.

FOR ABONNENTER Det er fodslæbende hykleri, når Facebook-direktør Mark Zuckerberg undskylder for dårlig håndtering af mere end 50 millioner brugeres data og nu lover at stramme op. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind