Har du astronautdrømme? For 57 millioner kroner kan du snart bo på hotel i rummet Fra 2022 kan du tage på en 12 dages rejse langt væk fra jordens troposfære.

Forestil dig at svæve i vægtløs tilstand på en rejse langt væk hjemmefra. Ja faktisk hele 321 kilometer over havets overflade. Derude, hvor du er i et andet lag af jordens atmosfære, end hvor flyvemaskiner flyver rundt.

Det lyder som drømmen for enhver, der har en astronaut i maven. Tanken om at forlade jordens stratosfære og flyve videre ud i det store verdensrum, har fostret mange astronautdrømme.

Indtil videre er det kun lykkedes for én dansker at gøre den drøm til virkelighed. Hvis man er ekstremt rig, kan man nu gå i Andreas Mogensens fodspor.

Vi sælger oplevelsen af at være en astronaut Frank Bunger, grundlægger og direktør for Orion Span

Amerikanske Orion Span annoncerer, at de vil åbne universets første hotel, der ikke har adresse på jorden, men i rummet. Planen er, at de første gæster vil kunne tjekke ind på 'Aurora Space Station' i 2022.

»Det er den sidste grænse for vores civilisation«, siger Orion Spans grundlægger og direktør, Frank Bunger til Bloomberg.

100 gange så dyrt som d'Angleterre

Rumstationen vil kunne rumme to astronauter og fire gæster ad gangen. Rumturisterne vil være indlogeret i 12 dage, og prisen vil være 9,5 millioner dollar for de 12 dage - svarende til 57 millioner kroner. Det betyder at en pris per nat vil ligge på 4,75 millioner kroner.

Til sammenligning koster en nat i den dyreste luksussuite på Hotel d'Angleterre, der er Københavns dyreste hotelværelse, 47.500 kroner per nat.

Allerede nu, kan man reservere plads på rumhotellet, hvis man lægger et depositum på 482.000 kroner (80.000 dollar). De penge får man igen, hvis projektet alligevel ikke skulle blive til noget.

»Vi sælger oplevelsen af at være en astronaut. Det regner vi med, at folk er villige til at betale for«, siger Frank Bunger til Bloomberg.

Ligesom en rigtig astronaut vil man heller ikke bare blive sendt ud mod det uendelige univers, så snart at betalingen til Orion Span er gået igennem. Man skal igennem et tre måneders træningsprogram, før man kan checke ind til afrejse.

Ligesom på ethvert luksushotel, tilbyder Aurora Space Station også højhastigheds trådløst internet. Således kan gæsterne delagtiggøre deres familier i udsigten fra rummet, mens de flyver over deres haver eller betragter polarlyset.