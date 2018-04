Guide: Sådan sikrer du dit privatliv på Facebook og Google

Der er mange forskellige personer og virksomheder, der indsamler oplysninger om os på nettet. Men næppe mange, der er bedre til det, end Facebook og Google. Derfor er det også vigtigt, at du ved, hvilke muligheder du har for at begrænse, hvor meget de to techgiganter indsamler om dig - og hvem der kan få adgang til de oplysninger, de har om dig.

Facebook

Vi starter med danskernes foretrukne sociale medie. Selv om Facebooks popularitet daler blandt især de unge, er det sociale medie for mange stadig uundværligt, når der skal deles, chattes og planlægges.

Du kan ikke undgå, at Facebook ved, hvad du foretager dig på Facebook, men du kan begrænse, hvem der ellers har adgang til de oplysninger, du deler med det sociale medie, og hvad de bliver brugt til.

Begræns andres adgang. Under Beskyttelse af personlige oplysninger kan du vælge, at det kun er dig eller dine venner, der kan se dine opslag, din venneliste og dine kontaktoplysninger. Du kan også slå til, at din profil ikke kan findes gennem søgemaskiner som eksempelvis Google.

Under Beskyttelse af personlige oplysninger kan du vælge, at det kun er dig eller dine venner, der kan se dine opslag, din venneliste og dine kontaktoplysninger. Du kan også slå til, at din profil ikke kan findes gennem søgemaskiner som eksempelvis Google. Begræns applikationers adgang. Under apps og websites kan du se og slette de spil, quizzer, hjemmesider m.fl., som har adgang til dine oplysninger. Du kan også helt slå fra, at din Facebook kan dele dine oplysninger med applikationer og internetsider, ved at trykke på rediger under 'Apps, websites og spil' midt på siden. Det kan dog give problemer, hvis du bruger Facebook til at logge ind på eksempelvis Netflix eller Spotify.

Under apps og websites kan du se og slette de spil, quizzer, hjemmesider m.fl., som har adgang til dine oplysninger. Du kan også helt slå fra, at din Facebook kan dele dine oplysninger med applikationer og internetsider, ved at trykke på rediger under 'Apps, websites og spil' midt på siden. Det kan dog give problemer, hvis du bruger Facebook til at logge ind på eksempelvis Netflix eller Spotify. Stop målrettede reklamer. Under dine annonceindstillinger, kan du blokere for at Facebook målretter reklamer til dig og takke nej til, at dine Facebook-likes bliver brugt til at lave annoncer til dine venner.

Under dine annonceindstillinger, kan du blokere for at Facebook målretter reklamer til dig og takke nej til, at dine Facebook-likes bliver brugt til at lave annoncer til dine venner. Tænk over hvad du deler. Fordi Facebook ved - og husker - alt hvad du foretager dig på Facebook, og også har adgang til indholdet af dine Messenger-samtaler, er det en god tommelfingerregel aldrig at dele eller skrive noget, som du ikke ville sige højt til et offentlig arrangement.

Google

Hvis der er nogen, der potentielt ved mere om dit digitale liv end Facebook, så er det Google.

Google indsamler oplysninger om dig, hver gang du søger på Google, bruger YouTube eller Gmail, eller besøger en af de 12 millioner internetsider, der indgår i deres reklamenetværk.

Selvom du ikke er parat til at skifte Google-søgemaskinen ud med den mere private DuckDuckGo og helt stoppe med at bruge YouTube og Gmail, kan du stadig begrænse, hvad Google får at vide om dig, hvis du har en Google-konto (det har du, hvis du logger ind på Google Chrome, YouTube eller Gmail).

Begræns Googles indsamling af oplysninger. Under administrer din Google-aktivitet kan du se, hvilke oplysninger Google indsamler om blandt andet din færden på nettet, din fysiske placering og dine apparater. Du kan stoppe for indsamlingen af hver enkelt med et simpelt klik.

Under administrer din Google-aktivitet kan du se, hvilke oplysninger Google indsamler om blandt andet din færden på nettet, din fysiske placering og dine apparater. Du kan stoppe for indsamlingen af hver enkelt med et simpelt klik. Fjern eller rediger Googles oplysninger om dig. Under annonceindstillinger kan du se, redigere og slette Googles analyse af din alder, køn og interesser baseret på din onlineadfærd. Du kan også helt frabede dig, at Google målretter annoncer til dig.

Bliv endnu mere sikker

Selvom det er et godt første trin at gå Facebook og Googles indstillinger igennem og sørge for, at du ikke deler mere af dig selv, end du har lyst til, betyder det ikke, at du nu er fuldstændig privat.

Både Facebook og Google sporer dig nemlig også gennem de mange millioner internetsider, de hver især samarbejder med. Følg for at se, hvordan du kan gøre det sværere for Facebook, Google og andre at spore dig på nettet.