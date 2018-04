Vestager vil undersøge Apples opkøb af Shazam Handelen mistænkes for at kunne give Apple Music en uretfærdig konkurrencefordel i forhold til f.eks. Spotify.

EU-kommissionen sætter nu et af Apples seneste opkøb under mikroskop.

Det handler om tjenesten Shazam, der blev populær på at kunne genkende musiknumre, den kunne »lytte til« gennem din smartphone. Apple meddelte, at de ville købe Shazam i december. Men nu kan EU's konkurrencekommisær, Margrethe Vestager, stikke en kæp i hjulet.

Vestager mener, at handelen muligvis kan bidrage til at indskrænke forbrugernes udvalg af musikstreaming-tilbud, hvis den får lov at gå igennem.

»Folks måder at lytte til musik på har forandret sig kraftigt i de senere år, og flere og flere europæer bruger musik-streamingtjenesterne«, siger Vestager.

»Vores undersøgelse skal sikre, at musikfans fortsat kan nyde godt af attraktive tilbud og ikke får indskrænket deres udvalg som følge af denne handel«.

Videresendelse til streamingtjenester er problemet

Ifølge udmeldingen fra EU-kommisionen går undersøgelsen ikke så meget på, at Apple kommer til at sidde alene på markedet med muligheden for at genkende en sang i radioen eller i højttaleren hos frisøren ved at lade smartphonen lytte til den.

Det kunne ellers hurtigt blive problematisk, hvis Apple f.eks. valgte at indskrænke brugen af Shazam til deres egne iPhones. Shazam er nemlig også ganske populær på Android. Men der er for længst dukket et hav af Shazam-lignende apps op, der også kan genkende musik på den samme måde, og funktionen har endda også fundet vej til virtuelle assistenter som Siri og Google Assistant.

Selve musikgenkendelsen er altså ikke stridens kerne. Det er derimod den funktion i Shazam, hvor brugeren bliver sendt videre til musikstreaming-tjenester for at kunne høre den genkendte sang igen, og eventuelt finde flere numre med den samme kunstner – eller måske musik med en helt anden kunstner, der blot minder om den sang, brugeren lige har hørt.

Konkurrencestridig data-brug

Det er nemlig enormt nemt i Shazam at blive sendt videre til f.eks. Spotify eller Apple Music, når du først har fundet ud af, hvilken sang, du lytter til.

Med et enkelt klik kan du blive sendt direkte over til din foretrukne musikstreaming-app og høre sangen igen. Det er der ifølge The Verge over en million mennesker, der benytter sig af dagligt.

Selv om EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse »ikke anser Shazam for at være en vigtig adgangsgiver til musikstreaming«, bekymrer det stadig kommissionen, at Apple muligvis kan skære konkurrenter som Spotify fra efter overtagelsen, sådan at Spotify-brugere for eksempel ikke længere kan bruge Shazam til at genkende musik og derefter afspille den i Spotify-app’en.

Kommissionen er heller ikke trygge ved, at Apple får adgang til alle de data, Shazam har indhentet fra tjenestens registrerede brugere.

Disse data vil kunne »give Apple mulighed for at gå efter andre musik-streamingtjenesters brugere direkte og lokke dem over til Apple Music i stedet«. Dermed får Apple en konkurrencefordel, de andre tjenester ikke har, mener EU-kommissionen.

Selv om handelen blev meddelt i december, blev den først officielt forelagt EU-kommissionen i marts. Allerede i februar havde kommissionen dog modtaget klager over handelen fra en række EU-lande, herunder Sverige, hvor musiktjenesterne Spotify og TIDAL begge har deres europæiske hovedkvarterer, samt Frankrig hvor tjeneste Deezer har hjemme.

EU-kommissionens afgørelse angående Apple-Shazam-handelen skal falde inden 4. september.