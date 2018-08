Nu indtager intelligente briller operationsstuerne Nye fremskridt indenfor Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality bliver især hilst velkommen af kirurger på hospitaler verden over.

Hvis kirurger var superhelte, ville deres foretrukne superkraft formentlig være røntgensyn.

Muligheden for at kunne se igennem væv og om på bagsiden af organer under operationer ville være til stor hjælp. Sådan er mennesker nu engang ikke indrettet. Men med ny teknologi kan læger på hospitaler verden over komme et stykke ad vejen.

Mixed reality-hjerteoperationer

I en nær fremtid kan kirurger bruge intelligente briller og headsets til at gøre operationer både sikrere og hurtigere. Det skyldes, at brillerne kan vise dem ting på indersiden af brilleglassene, som de ellers ikke vil kunne se med det blotte øje. Digitale billeder og informationer, der fortløbende bliver opdateret, bliver således lige så nemme at se som patienten selv.

På børnehospitalet Alder Hey i Liverpool i England er de for eksempel i gang med at integrere Microsofts HoloLens-brille i deres operationer. HoloLens er en såkaldt Mixed Reality-brille. Mixed Reality er det spænd, der befinder sig imellem de to ekstremer Virtual Reality og Augmented Reality.

Med Virtual Reality (VR) lukkes resten af verden ude og ens sanser fyldes med en kunstig, digital verden i stedet.

I Augmented Reality (AR) kigger man på den almindelige verden, men får digitale objekter projiceret ind på den. Det sidste kender man f.eks. fra Pokémon Go-spillet, der som bekendt ikke kræver en brille, men blot en almindelig smartphone.

Mixed Reality er altså en overordnet betegnelse for en blanding af den fysiske og digitale verden, typisk set gennem briller som HoloLens. På Alder Hey planlægger de således lige nu at integrere HoloLens-brillen i forskellige typer operationer, herunder hjerteoperationer på helt små børn.

Apple, Facebook og Google er også med

Rafael Guerrero er hjertelæge på hospitalet, og forklarer at fordelen er, at han f.eks. kan kigge på hjertets bagside inde i brillen, selv om han til at starte med kun kan se hjertet forfra, når patienten ligger på på operationsbordet:

»Med Mixed Reality kan jeg se skanninger af patientens hjerte foran mig, mens jeg opererer. Det er både en hjælp for mig og for patienten, der får et bedre resultat af operationen«

Det kan lade sig gøre, fordi hospitalerne som regel laver 3D-scanninger af hjertet via f.eks. ultralyd og andre scanningteknologier, inden en operation går igang.

»Skanningerne er helt essentielle«, fortæller Rafael Guerrero, »men normalt skal jeg prøve at huske 3D-scanningens resultat i hovedet. Nogle gange kan vi få billederne op på en skærm, men ofte er hjertet stoppet, når vi opererer, så jeg kan bare ikke forlade operationsbordet for at gå hen og kigge på billederne«.

Microsofts HoloLens er dog langt fra den eneste Mixed Reality- eller AR-teknologi, der lige nu tages i brug af kirurger. Det tyske firma Scopis har lavet en hel platform alene til rygmarvsoperationer, der anvender det samme princip. Og såvel Apple og Facebook som Google er på vej med intelligente briller, der vil kunne anvendes på samme måde som HoloLens.

Googles Glass-brille, blev således allerede anvendt under en operation i Venezuela i juni 2013 og har fundet anvendelse i flere andre medicinske sammenhænge. Glass er i højere grad en slags bærbar skærm med en lille, indbygget computer, der sidder over højre øje. Ifølge CNET, 9to5Google og andre tech-medier udvikler Google dog også en version, hvor informationerne vises på indersiden af brilleglasset, i stil med HoloLens og lignende produkter fra bl.a. Intel og Vuzix.