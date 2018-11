Vestager er næsten klar til et nyt angreb på Google Margrethe Vestagers tredje sag mod Google er lige på trapperne. Samtidig undersøger hun, om Google har omgået hendes krav om at åbne for konkurrence på Android-telefonerne.

EU-kommissær Margrethe Vestager er tæt på en ny afgørelse mod Google, der kan slå nye rekorder i bødestørrelser.



»Men jeg er nødt til at være forsigtig med at love en dato. Netop som vi tror, vi er klar, kan der ske noget nyt«, siger Vestager, der deltager i techfestivalen Web Summit i Lissabon.

Denne gang gælder det selskabets Adsense, der spiller en central rolle i den digitale reklameverden. Beskyldningen lyder, at Google forhindrer virksomheder, der bruger Adsense i deres markedsføring, i at også at bruge konkurrerende tjenester.

Sagen er den tredje i rækken mod Google. I sommers udstak den danske konkurrencekommissær en bøde på over 30 milliarder kroner, fordi Google ulovligt tvinger producenterne af mobiltelefoner til at installere Googles apps som standard på Andriod-telefonerne, som udgør omkring 80 pct. af markedet.

Nu er hun ved at undersøge, om Google har rettet sig efter afgørelsen.



Google har officielt droppet kravet om, at telefonproducenterne skal installere 11 af selskabets apps som standard. Til gengæld vil Google nu opkræve betaling for at få lov til at bruge appen.

Hvordan det i praksis kommer til at virke er imidlertid usikkert. Nogle eksperter udlægger det som et afgørende skift i Googles forretningsmodel. Den er bygget på gratis adgang til alle tjenesterne, der til gengæld opsamler brugernes data, der bliver brugt til målrettet annoncering.

Andre – herunder Margrethe Vestager - hæfter sig ved, at Google fortsat vil betale for at få installeret de 11 apps som standard, og derfor vil det ikke nødvendigvis blive dyrere for forbrugerne, hvis deres telefon altså har præinstalleret Googles søgetjeneste, kort, mail og alle de andre.

Det rejser spørgsmålet, om ændringerne overhovedet får nogen effekt.

»Vores afgørelse lyder, at de skal holde op med det, de har gjort, og at de må ikke sætte noget andet i stedet, der har samme virkning. Om det er det, Google har gjort, er vi ved at undersøge«, siger Margrethe Vestager.

Vestager kan fylde et stadion

Hendes kamp mod de store tech-giganter har givet hende stjernestatus på techfestivalen Web Summit, der samler omkring 70.000 deltagere fra 159 lande – de fleste fra mindre virksomheder og iværksættere, der oplever, at de bliver trynet af de store. Vestager blev modtaget med bragende bifald på et næsten fyldt stadion, da hun talte om nødvendigheden af at regulere tech-industrien.

»Stadig flere har fået øjnene op for, at det ikke bare handler om at lave regler for en enkelt branche, men om hvordan vores samfund kommer til at se ud«, siger Vestager.

Hendes hovedbudskab er, at der skal gælde de samme regler på nettet, som gælder i den virkelige verden.

»Reglerne er lavet efter lange og grundige overvejelser, vedtaget og gennemført i en demokratisk proces. Selvfølgelig skal de også gælde online. For det, der sker online, bliver ikke kun der. Det har konsekvenser i den fysiske verden«.