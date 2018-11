Hvem vinder mest på at færdes anonymt på nettet? Beskeder sendt med krypterede tjenester som Wickr og WhatsApp kan give borgere et åndehul i et voksende overvågningssamfund. Men tjenesterne bliver også brugt til salg af narkotika og spredning af fake news og skaber etiske dilemmaer.

I en tid hvor techfirmaer og efterretningstjenester beviseligt har kigget borgere over skulderen og hentet data fra folks profiler på sociale medier og ’private’ samtaler, er efterspørgslen for at kunne færdes online uden at efterlade sig digitale fodspor naturligt nok vokset.



Her kommer tjenester som Wickr, Signal og WhatsApp ind i billedet. Tjenesterne er end to end-krypterede, så sendte beskeder ikke kan læses af andre end afsender og modtager. I nogle tilfælde slettes beskederne også efter kort tid.



Især Wickr har brystet sig af at have et uigennemtrængeligt sikkerhedssystem. På deres hjemmeside skriver de, at de er »betroet af regeringsledere, topchefer, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og dine venner«.

Appens grundlægger, Nico Sell, har sågar udlovet 100.000 dollars til den person, der formår at hacke dets sikkerhedssystem og hente data fra appen. Det er ikke lykkedes nogen endnu.

»Forskellen på os og de store firmaer er, at de krypterer beskederne mellem en enhed og deres servere, hvorimod vi gør det fra enhed til enhed. Så vi ved ikke, hvem vores brugere er, hvem de taler med, eller hvad de siger. Vi kan ikke give den information videre, for vi har den ikke selv«, udtalte Nico Sell i et interview med The Guardian i 2015.

Men de krypterede tjenester medfører også nogle retslige, etiske og sikkerhedsmæssige bekymringer.

For eksempel er Wickr blevet den foretrukne kommunikationsform for en del af landets pushere. Pusherne kan reklamere åbenlyst med deres varer på frit tilgængelige hjemmesider. De oplyser et Wickr-brugernavn, hvor potentielle købere kan tage kontakt til dem og aftale detaljer om en eventuel handel. De utilgængelige beskedudvekslinger efterlader politiet i vildrede.

Et opslag om salg af stoffer på en hjemmeside eller på sociale medier er ikke nok til at skabe en begrundet mistanke mod en person. Når de konkrete handelsinformationer foregår over en krypteret app, som hverken myndigheder eller tjenestens ejere har adgang til, giver det i et vist omfang frit spil for de kriminelle. Jakob Demant fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet kalder det »en disruption af stofmarkedet«, og Michael Kjeldgaard fra Nationalt Efterforskningscenter erkender også problemet.

»Det er klart, at dansk politi må stå på tæer for at bekæmpe den her form for kriminalitet, for de, der benytter sig af den, bruger tjenester, der gør det svært for politiet«, siger Michael Kjeldgaard.

Åndehul eller arnested

Så hvad er de her krypterede tjenester egentlig? Et åndehul for borgere, der er trætte af at leve i et samfund med voksende overvågning, eller et arnested for kriminalitet og slette typer? Ifølge formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund er der ingen tvivl. Han mener, at krypteringstjenester er noget, »som alle burde benytte sig af«.

»Det er smart, fordi det giver dig en teknisk sikring af privatlivet. Selv om der er love, der forbyder uautoriseret aflytning af beskeder i mange lande, kan du ikke være sikker på, at de love bliver overholdt. Der er ikke nogen, der har en interesse i, at andre kan lytte eller se med på deres beskeder, hvad enten de er lovlydige borgere eller kriminelle«, siger Jesper Lund, der fortæller, at det især er, efter at whistlebloweren Edward Snowden i 2013 afslørede, at NSA har aflyttet talrige telefonsamtaler, at kryptering blandt borgere er blevet udbredt.

»Snowden har helt sikkert været et wakeupcall. Vi bevæger os i en samfundsretning mod mere overvågning, det er bombesikkert. Du kan godt se brugen af kryptering som en protest mod overvågning, men du kan også se det som en personlig beskyttelse, hvis du ikke ønsker, at alle mulige efterretningstjenester skal lave profiler af dig baseret på dine samtaler. Og hvem ønsker egentlig det?«, siger han.

Jesper Lund mener ikke, at de krypterede tjenester har et ansvar for at hjælpe politiet med at komme til bunds i deres efterforskning af narkokriminalitet.

»Der kan godt være nogle situationer, hvor det er blevet lidt mere besværligt for politiet, fordi nogle handler foregår via krypteret kommunikation. Men jeg kan ikke se, at det skulle gøre arbejdet med at opklare narkokriminalitet totalt umuligt. Du kan jo ikke modtage din narkotika via krypterede kanaler, det skal jo stadigvæk leveres fysisk på en eller anden måde«, siger han.