Jarlov opretter dataetisk råd: Syltekrukke eller en helt ny dagsorden? Erhvervsministeren modtog torsdag ni dataetiske anbefalinger og gjorde straks den første til virkelighed.

Ekspertgruppen om dataetik stod torsdag over for sin svendeprøve, da otte måneders arbejde nåede til et hidtidigt klimaks.

Gruppens formand, radiovært og digital analytiker Christiane Vejlø, overrakte gruppens ni anbefalinger, som den har udarbejdet de seneste otte måneder, til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Dermed ophører ekspertgruppen med at eksistere. Og så alligevel ikke helt.

Rasmus Jarlov fortæller, at han ser frem til at undersøge anbefalingerne nærmere og understregede vigtigheden i, at dataetik forbliver på dagsordenen. Derfor kunne han allerede torsdag fortælle, at regeringen har tænkt sig at føre ekspertgruppens første anbefaling ud i livet:

»Vi har tænkt os at følge jeres første anbefaling om at nedsætte et dataetisk råd. Vi ønsker i regeringen, at debatten skal fortsætte, og derfor finder vi det vigtigt at nedsætte rådet for at holde dagsordenen i live og blive ved med at arbejde med det. Og så vender vi snart tilbage med, hvordan vi kan gøre de andre anbefalinger mere konkrete«, siger Rasmus Jarlov.

Ud over oprettelsen af et dataetisk råd anbefaler ekspertgruppen blandt andet, at virksomheder aflægger en dataetisk ed, at de erklærer deres dataetiske politik, ligesom de hvert år indberetter deres Corporate Social Responsibility (CSR). Derudover foreslår ekspertgruppen en dynamisk værktøjskasse, og at et dataetisk mærke lig svanemærket bliver indført.

Den sværeste opgave bliver imidlertid at få erhvervslivet til at bruge anbefalingerne som rettesnor. Det fortalte datajurist hos Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup, til Politiken i går, hvor hun understregede, at »virkeligheden er meget langt fra de gode intentioner i anbefalingerne«.

Bliver det andet end gode ord?

Samme anke sidder medstifter af den europæiske tænkehandletank, DataEthics.eu, Pernille Tranberg, tilbage med efter at have læst gruppens anbefalinger. Hun roser flere af forslagene, specielt de to sidste, der handler om dataetiske indkøb i det offentlige og stimulation af innovation og entreprenørskab med fokus på dataetik. Men tilbage står en tvivl om, hvor meget der blot er varm luft.

»Worst case-scenario er, at det bare forbliver ord. Det bliver rigtig spændende at se, hvor meget magt det dataetiske råd får, og om det også kommer til at omfatte det offentlige. Bliver det en syltekrukke, eller kan de faktisk gå ud og og gøre en forskel? Vi har i en masse år haft en rigtig god privacy-lovgivning, men den er aldrig rigtigt blevet håndhævet. Det vigtigste nu og her er, at vi får en klar definition og en fælles forståelse for, hvad dataetik egentlig er«, siger hun.

Christiane Vejlø, i Danske Banks CSR skriver de, at de vil bidrage til samfundet og tage afstand fra økonomisk kriminalitet. Hvordan vil I sørge for, at virksomhedernes dataetiske retningslinjer ikke bare bliver nogle fine ord, som efterfølgende glemmes?