Facebooks pr-firma optrapper brugen af beskidte tricks Garvede politiske spindoktorer overfører deres kontroversielle håndværk til kampagner for tech-virksomheder.

FOR ABONNENTER

Da Tim Miller, der i mange år har arbejdet for Det Republikanske Parti, sidste år flyttede til San Francisco for at etablere sig som pr-ekspert, bragte han de politiske spindoktorers håndværk og redskaber med sig fra Washington til Silicon Valley.