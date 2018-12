Direktør i kinesisk kæmpevirksomhed anholdt Direktøren i den Alibaba-ejede videotjeneste Youku, Yang Weidong, blev i mandags anholdt i Kina.

En af Kinas absolut største virksomheder fik i mandags et ordentligt slag over næsen.

En højtstående direktør i Alibaba Group, konglomeratet, der blandt andet indeholder internethandel og streaming, blev anholdt af de kinesiske myndigheder.

Det drejer sig om Yang Weidong, der nu er tidligere administrerende direktør for videotjenesten Youku, som er ejet af Alibaba Group.

Yang Weidong er ifølge CNN mistænkt for at have modtaget »uretmæssige betalinger«.

Politiet efterforsker sagen, og Alibaba har i en pressemeddelelse udtalt, at Yang Weidong er blevet fyret fra sin direktørstilling hos Youku.

»Alibaba Group er forpligtet til de højeste standarder af forretningsadfærd. Vi tolererer ingen form for uetisk eller ulovlig adfærd«, står der blandt andet i pressemeddelelsen. Hverken Alibaba eller de kinesiske myndigheder har uddybet, hvad uretmæssig betaling indebærer, og hvad Yang konkret er mistænkt for at have gjort.

Ifølge adjunkt for Center for Civilsamfundsstudier og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS, Andreas Møller Mulvad, er det langt fra uhørt, at kinesiske myndigheder anholder højtstående skikkelser i forretningsverdenen.

»Der har været tusindvis, også på højt niveau i virksomheder i Kina, der er blevet arresteret. Det er nærmest helt standard fremgangsmåde i Xi Jinpings Kina (Kinas leder, red.). Det er svært at vide, hvad der ligger til grund for det. Nogle gange er de sikkert korrupte, men andre gange kan højtstående personer have set sig sure på dem, og så finder de et grundlag for at arrestere dem«, siger Andreas Møller Mulvad, der understreger, at han ikke kender nærmere til den konkrete sag.

Han fortæller dog, at Kommunistpartiet i Kina generelt har været positivt stemt over for Alibaba. Både fordi Alibaba er et enormt konglomerat og en flagskibsvirksomhed i Kina, men også fordi Alibaba Groups grundlægger, Jack Ma, ud over at være Kinas rigeste mand, er medlem af Kommunistpartiet.

I september meddelte Jack Ma, at han inden for et år stopper i Alibaba for at fokusere på filantropi.

Alibaba blev lanceret i 1999 og har siden vokset sig til en af de største virksomheder i verden. I dag er det verdens største side for internethandel med aktiviteter i mere end 200 lande og en markedsværdi, der i juni blev vurderet til omkring 3,5 billioner kroner.

Youku, der blev opkøbt af Alibaba Group i november 2015, blev lanceret i 2006 som en slags kinesisk pendant til YouTube. Youku fungerer dog også som en streamingtjeneste a la Netflix og var længe én af de dominerende streamingtjenester på det kinesiske marked. Den er dog blevet overhalet af tjenesten iQiyi, og har siden både tabt brugere og markedsværdi. Og i mandags kom der altså et hidtidigt lavpunkt.