Hvorfor er USA så bange for Huawei?

Men der er ingen grund til at tro, at det ikke sker alligevel, siger Peter Kruse. Der findes masser af sikkerhedshuller og sårbarheder i Huaweis udstyr og software – det er der i alle de meget komplekse systemer. Og det er nærmest umuligt at føre bevis for, at sårbarhederne ikke er blot er resultatet af en menneskelig fejl, men bevidst er konstrueret som en bagdør, de kinesiske spioner kan komme ind igennem, forklarer han.

»Man må gå ud fra, at bagdørene findes. Alle spionerer på alle. Der er så enorme økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser i det. Spørgsmålet er kun, hvem vi helst vil dele vores data med«, siger Peter Kruse.

Den store mængde data er ikke kun interessant for spionerne. De kommer også til at fodre den kunstige intelligens, der står til at trænge ind i stort set alle hjørner af vores tilværelse. Jo flere og bedre data, des mere intelligent og konkurrencedygtig bliver algoritmen.

Kampen om at blive førende på markedet for udstyr til 5G afgør derfor også, hvem der sætter sig på den teknologiske udvikling i mange andre brancher, advarer den amerikanske efterretningstjeneste i den fortrolige briefing af Det Hvide Hus.



Kina har lagt sig i spidsen i de tre afgørende discipliner: Udstyr til 5G, udvikling af kunstig intelligens og indsamling af data.

Kina begynder den kommercielle udrulning til næste år og ventes fuldt klar i 2020. Samme år planlægger USA og Europa at begynde opbygningen af 5G, der skal være afsluttet i 2025.

De amerikanske efterretningstjenester betragter den kinesiske trussel med så stor alvor, at man anbefalede regeringen at tage et – i USA – nærmest uhørt skridt: at nationalisere udviklingen af 5G-udstyret.

Kineserne støtter Huawei massivt, og det er en af hovedforklaringerne på, at Huawei sætter sig på markedet. Hvis USA skal ind i kampen, må vi gøre det samme, lød argumentet.

Men ifølge Axios’ kilder er den del af briefingen forældet. Efterretningstjenesten har indset, at nationalisering ikke kommer på tale.

Hvad gør man så? De seneste måneder har amerikanske embedsmænd lagt pres på allierede over hele verden for at få dem til at nedlægge forbud mod, at Huawei leverer udstyr til deres 5G-netværk.