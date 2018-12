Mikkel Flyverbom: Samfundet har pumpet milliarder i en fejlslutning

Hvorfor er skolerne fulde af computere, iPads og smartboards, som har kostet den danske stat milliarder af kroner? Hvorfor har de fleste videregående uddannelser fokus på, at undervisningen skal understøttes af digitale løsninger eller foregå som fjernundervisning via skærme? Og hvorfor fortæller Apple frejdigt til en rundbordsdiskussion, at et af virksomhedens strategiske mål for det danske marked er at få så mange iPads ind i skolerne som muligt?



Digitaliseringen af uddannelsesområdet er drevet af en fejlslutning, der tror på, at brugen af skærme og anden teknologi vil gøre eleverne bedre rustet til et arbejdsmarked, hvor digitale kompetencer vil være uundværlige. Men som de fleste har oplevet, så er det primære udbytte af skærme underholdende tidsfordriv, hurtig kommunikation og socialt samvær. At tilbringe tid med en mobiltelefon, en iPad eller en computer fører ikke i sig selv til bedre it-kompetencer eller en bedre forståelse for teknologi. Det, der gør skærme så tillokkende, er netop, at de er så nemme at betjene, at selv småbørn kan klare opgaven.

Fronterne mellem teknologientusiaster og teknologikritikere bliver tydeligere i disse år.

Danmark bryster sig af at være en af de mest digitaliserede nationer i verden, og både offentlige organisationer og private virksomheder føler sig presset til at hoppe på digitaliseringstoget, før de bliver efterladt på perronen. Mindre optimistiske stemmer fokuserer på, at skærme er forstyrrende, at computere i skolerne nedsætter børns evne til at skrive og læse og har få eller ingen positive konsekvenser for deres læring.

Digital demens

Ifølge den tyske hjerneforsker Manfred Spitzer hæmmer skærmbrug børns udvikling og læring og gør dem derfor mere sårbare over for det, han kalder ’digital demens’ senere i livet. Han peger også på, at nye undersøgelser viser, at mobiltelefoner skaber nærsynethed og nedsætter evnen til at udvise empati.

Men snarere end at tale for eller imod teknologi er der behov for nogle mere grundlæggende diskussioner om de roller, digitale teknologier skal spille i vores samfund. Hvis skærmtid ikke fører til digitale kompetencer, så må vi opbygge dem på andre måder, for uden en solid forståelse for teknologiens muligheder og farer får vi svært ved at forme fremtidens digitale forandringer. Digitalisering er ikke en naturkraft, men snarere et politisk og kommercielt projekt, som vi kan skrue op og ned for. Men samtidig har teknologier altid været en central drivkraft i samfundsudviklingen, og det er vores ansvar at bruge dem fornuftigt.