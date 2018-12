Russiske trolde blev endnu mere aktive efter præsidentvalg

To uafhængige undersøgelser af russisk manipulation via sociale medier afslører nu, at aktiviteterne var mere omfattende end hidtil erkendt, og at den blev endnu mere omfattende efter det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Materialet, forskerne har fået adgang til, går frem til midten af 2017.

Måske endnu mere alvorligt for techgiganternes troværdighed er det, at Facebook, Google og Twitter – muligvis bevidst – har dækket over problemernes karakter og omfang. Forskerne bag de to rapporter bruger ord som »undvigende« og »vildledende« om de svar, virksomhederne har givet de amerikanske lovgivere.

fakta Kun i USA De sociale mediegiganter har indvilliget i at svare på spørgsmål og overdrage bevismateriale til efterretningsudvalget i det amerikanske senat, der undersøger omfanget og karakteren af Ruslands påvirkning af det amerikanske præsidentvalg i 2016. Påvirkningen udgik fra den russiske ’troldefarm’ Internet Research Agency i Sankt Petersborg. Tilsvarende påvirkning er mistænkt mange andre steder i verden. Ni parlamenter er gået sammen i et forsøg på at få svar og dokumentation fra Facebook. Men kun i hjemlandet USA har firmaerne indvilliget i en efterforskning. Vis mere

Derfor kommer det først nu frem, at Instagram, ejet af Facebook, spiller en langt større rolle end hidtil antaget. Og at YouTube har spredt endnu mere russisk propaganda, end ejeren, Google, har erkendt.

Facebook har givet det amerikanske senat kopier af poster fra 81 facebooksider og data om 76 konti, der blev brugt til at købe annoncer. Men de købte annoncer var det mindste problem.

Facebook undlod af fortælle senatet om alle de andre profiler, der blev kontrolleret af Internet Research Agency, den russiske troldefarm, i Sankt Petersborg. Facebook tilbageholdt også brugernes kommentarer til de opslag, de russiske trolde har slået op, for det amerikanske senat.

Og Facebook sagde slet ikke noget om russernes omfattende aktivitet på Instagram, selv om det overgik aktiviteten på moderselskabets platform. Der var 77 millioner engagementer på Facebook og 187 millioner på Instagram.

»Instagram var en betydningsfuld front i IRA’s påvirkningsoperation, hvilket Facebooks ledere tilsyneladende har undladt at nævne under kongreshøringerne«, konkluderer rapporten fra sikkerhedsfirmaet New Knowledge.

Vildledning af kongressen

Direkte adspurgt af den amerikanske kongres tilbageholdt Google oplysninger om, hvor mange brugere der har set de 1.100 videoer, russiske trolde har lagt op på YouTube, der ejes af Google. Og Google har gjort det overordentlig svært for forskerne selv at finde informationerne.

De to rapporter er udarbejdet på bestilling fra den amerikanske kongres. Den ene rapport er udarbejdet af Oxford University og Graphika, et privat selskab med speciale i analyse af sociale medier. Den anden af sikkerhedsfirmaet New Knowledge sammen med forskere fra Columbia University og Canfield Research.

»Desværre ser det ud til, at platformene kan have vildledt eller været undvigende i nogle af deres svar til kongressen«, konkluderer rapporten fra New Knowledge.

På spørgsmålet om, hvorvidt de russiske troldes propaganda var målrettet bestemte grupper, var svaret nej. Men det er kun sandt, når man udelukkende ser på annoncer. Og de spillede en forsvindende lille rolle i den russiske kampagne.

På spørgsmålet om, hvorvidt russerne forsøgte at afholde amerikanske vælgere fra at stemme, var svaret henholdende. Men det gjorde de.

»Det står ikke klart, om disse svar er resultatet af en fejlagtig eller manglende analyse eller af en mere bevidst fortielse«, skriver forskerne.

Google afviser kritikken.