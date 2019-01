Huawei-stifter afviser spionage-anklager i sjældent interview

Det var første gang i tre år, at stifteren af det kinesiske teleselskab Huawei, Ren Zhengfei, tirsdag gav et interview til verdenspressen.

Og spørgsmålene har i den grad også hobet sig op i mellemtiden.

Myndighederne i flere vestlige lande har gennem det seneste år sat en stopper for Huaweis indtog på 5G-markedet i deres lande. De frygter, at hvis teleselskabet får kontrol over kritisk infrastruktur i landene, vil de bruge informationen til at udføre spionage for kinesiske myndigheder.

Mistanker, der ikke er bevist, men som er tiltaget gennem det seneste år.

Ikke mindst efter at Huaweis finansdirektør (og Ren Zhengfeis datter), Meng Wanzhou, i december sidste år blev arresteret i Canada under mistanke af ulovlig vareudlevering til Iran.

Pressemødet fandt sted i Szhenzhen, Kina, og på tilskuerpladserne sad journalister fra blandt andet Wall Street Journal, Financial Times og Bloomberg. Under pressemødet fortalte 74-årige Ren Zhengfei, at han elsker Kina og støtter Kommunistpartiet, men at han aldrig er blevet bedt om at dele »upassende information« med regeringen.

»Personligt ville jeg aldrig gøre noget, der går imod mine og mine kunders interesser, og mit firma ville aldrig adlyde sådanne forespørgsler«, forklarede han ifølge Wall Street Journal.

Og det er, selv om han har været medlem af Kommunistpartiet siden 1980’erne og angiveligt har tætte forbindelser til ledelsen i partiet.

»Jeg kan ikke se nogen tæt sammenhæng mellem min personlige politiske overbevisning og vores kommercielle beslutninger«, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Mistanke om spionage

Sidste år lækkede netmediet Axios en fortrolig rapport mellem den amerikanske efterretningstjeneste og Det Hvide Hus, der viser, at efterretningstjenesten mistænker de kinesiske myndigheder for at ville bruge Huaweis 5G-udstyr til at udspionere amerikanere. USA har efterfølgende indført forbud mod offentligt indkøb af udstyr fra Huawei.

I Australien og New Zealand har de frataget Huawei muligheden for at blive deres 5G-leverandør, og i Storbritannien har British Telecom udelukket Huawei fra dele af deres infrastruktur.

»Kina kan presse kinesiske producenter til at modificere deres produkter til at underpræstere eller stoppe, facilitere spionage og på anden måde kompromittere tilliden, integriteten eller tilgængeligheden, har chefen for Storbritanniens efterretningstjeneste MI6, Alex Younger, tidligere sagt ifølge Reuters.

Danmark har indtil videre ignoreret advarslerne fra USA, og TDC er i fællesskab med Huawei ved at teste 5G-nettet i Danmark.

5G er femte generation af mobile netværk, og forskellen mellem 5G og det nuværende 4G-netværk er så enorm, at den amerikanske efterretningstjeneste i den lækkede rapport sammenligner det med indførelsen af trykpressen.

»Hvem der end bliver teknologisk førende og markedsledende i udbredelsen af 5G, vil have en kolossal fordel i forhold til at styre udviklingen af tingenes internet og kunstig intelligens og vil således kontrollere hele informationsområdet«, står der.