Folketinget og otte danske partier kan lægge navn til fupmail

Oplysningerne gik videre til Wikileaks, der offentliggjorde belastende og fortrolige korrespondancer på et strategisk vigtigt tidspunkt i valgkampen til stor skade for demokraterne. Også under den franske valgkamp blev partier hacket.

Angreb allerede i gang

Der kan være flere formål med at skaffe sig adgang til Folketingets og/eller partiernes it-systemer, ud over at skaffe hemmelige og skadelige oplysninger, siger Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør for Microsoft Danmark.

Et andet og ganske effektivt mål kan være at kryptere alle data, så partierne og politikerne bliver ude af stand til at tilgå deres mail og andre dokumenter. Det kan ske med såkaldt ransomware, der normalt bruges af kriminelle til at afpresse penge, men i en valgkamp vil målet snarere være at spænde ben for udvalgte partiers kampagne, vurderer Ole Kjeldsen.

Et tredje mål kan være at sprede misinformation fra en tilsyneladende autoritativ afsender, så modtagerne enten bliver vildledt eller, når angrebene bliver kendt, nægter at stole på noget som helst, der kommer fra Folketinget eller partierne. En variant er at forfalske interne data, så brugerne i Folketinget og partierne ikke kan stole på, hvad der står i deres dokumenter og indbakke.

»Det kan være mindst lige så ødelæggende som at kryptere data«, siger Ole Kjeldsen.

Risikoen for et angreb er ikke hypotetisk. Microsoft offentliggjorde tidligere på ugen, at der lige nu foregår kontinuerlige angrebsforsøg med spydfiskeri på demokratiske institutioner rundtom i EU.

Angrebene rettes ikke kun mod partier og parlamenter. Der har været alvorlige angreb på tre af de førende politiske tænketanke i Europa: German Council on Foreign Relations, Aspen Institutes og The German Marshall Fund, oplyser Microsoft.