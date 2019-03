Danmark skal erobre førertrøjen inden for kunstig intelligens

Når du kan mærke, at den er helt gal og ringer 112, sidder der en kunstig intelligens og lytter med på samtalen. Den holder øje med, hvad du siger, og hvordan du siger det. Den ved, hvordan det er gået med alle andre, der har ringet 112 i hovedstadsregionen, og kan med temmelig stor sikkerhed – langt bedre end den, du taler med – vurdere, om du risikerer et hjertestop, og råde til at få sendt hjælp i en fart.

Den slags skal vi have meget mere af, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der torsdag fremlægger en treårsplan for kunstig intelligens sammen med innovationsminister Sofie Løhde (V) .

Frem mod 2022 skal de kunstige intelligenser hjælpe praktiserende læger med at diagnosticere sygdomme. De skal analysere prøver og røntgenbilleder.

De skal også ind i den offentlige sagsbehandling, hvor de skal forberede byggesager, ansøgninger om tilskud og ydelser, anvise den korteste vej til et job for ledige og meget andet.

»Ambitionen er, at Danmark skal gå forrest med ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens. I dag er vi meget langt fra en førerstilling. Nu skal vi ud over stepperne«, siger Sofie Løhde.

I dag er det kun 3 procent af kommunerne, der har konkrete erfaringer med kunstig intelligens, viser en undersøgelse fra KMD.

Fordele for Danmark

Sofie Løhde erkender blankt, at teknologien rejser en lang række etiske problemer. Men hun ser det som en mulighed: Hvis Danmark formår at finde løsningerne, så ligger verdensmarkedet nærmest åbent.

»Vi kan aldrig slå USA eller Kina på investeringer i forskningen, men vi kan noget andet. Vi kan sikre en ansvarlig etisk anvendelse af kunstig intelligens, som jeg fornemmer en meget stor efterspørgsel på«, siger innovationsministeren.

Det er især de mange og gode data om danskerne og traditionen for partnerskaber mellem private og det offentlige, der kan føre Danmark frem, mener hun.

Etikken og ansvarligheden består blandt andet i, at maskinerne ikke må diskriminere mellem befolkningsgrupper. De amerikanske maskiner er berygtet for at favorisere hvide mænd på bekostning af kvinder og etniske minoriteter. Det skyldes blandt andet, at maskinerne har fået flest data om den del af befolkningen og derfor er mest fortrolige med det.

Maskinen, der lytter med på alarmopkald, er udviklet af det danske firma Corti og er blevet trænet i hovedstadsregionen. Hvis en grønlænder eller somalier, der ringer til 112, udtrykker sig anderledes end den gennemsnitlige hovedstadsdansker, kan maskinen have sværere ved at genkende det mønster, der tyder på et truende hjertestop. Cortis maskine kan derfor behandle dele af befolkningen bedre end andre.

Men det indebærer ikke, at Cortis maskine skal stoppes. Den skal tværtimod bruges så meget som muligt, så den får flere data at arbejde med og lærer flere befolkningsgrupper bedre at kende, siger Sofie Løhde.

Ellen Trane Nørby supplerer: »Med den power, vi har som stat, og med den nye strategi i hånden skal vi turde sige, at vi tror på teknologien, og at den nu skal rulles ud til akutberedskabet i hele landet«.

Det skyldes også, at Corti »lige nu ser ud til at blive en kæmpestor eksportsucces for Danmark. Vi skal også sørge for, at den slags virksomheder ikke må flytte til Silicon Valley for at få kapital og størrelse til at udbrede de gode ideer«, tilføjer hun.