USA’s myndigheder vil undersøge, om Google har forbrudt sig mod dataregler. Ifølge en whistleblower får techgigantens ansatte mulighed for at pløje sig igennem sundhedsdata for 50 millioner amerikanere. Google afviser anklagen.

Techgiganten Google er i et nyt stort sundhedsprojekt i gang med at opsnappe sundhedsdata for 50 millioner amerikanere. Projektet giver Google-ansatte mulighed for at se følsomme oplysninger sammen med det fulde navn på personerne bag.