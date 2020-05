Helle Thorning: »Vi har været meget tydelige om, at vi ikke ønsker at tage hensyn til Facebooks omdømme, økonomi eller noget som helst andet«

sagen kort

Facebooks tilsynsråd

Hvem? Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister i Danmark og tidligere direktør for Red Barnet International har fået nyt job som en af fire formænd for Facebooks nye tilsynsråd. ​​



Hvad? Thorning-Schmidt skal lægge linjen for ytringsfrihed versus andre menneskerettigheder på Instagram og Facebook, verdens suverænt største sociale medie.​





Hvorfor? De sociale medier, og især Facebook, har de seneste år været under hård kritik. Både for at tillade for meget og for at være for hård i censuren. ​​

