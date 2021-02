Er det begyndelsen til et globalt opgør? Endnu et land vil tvinge Facebook til at betale for nyheder

Canada vil med en ny lov forsøge at tvinge Facebook og andre techgiganter til at betale for nyhedsindhold, der bliver lagt ud på det sociale medie, siger minister Steven Guilbeualt, der skal udarbejde lovforslaget.

Australien er som det første land på vej med en sådan lovgivning. Det fik torsdag Facebook til at blokere australske brugeres mulighed for deling af nyheder og spærre nationale mediers konti.

Steven Guilbeualt fordømmer Facebooks reaktion og fastslår, at det ikke kan afskrække regeringen i Ottawa.

»Canada er i den forreste linje i denne strid. Vi er blandt de første lande rundt om i verden, som gør dette«, siger han.

Hvis Facebook bliver pålagt at betale for nyheder, der er lavet af canadiske medier og lagt ud på det sociale medie, kan det muligvis forhindre tabet af hundredvis af journaliststillinger. Canadiske medieorganisationer advarede sidste år om, at hvis regeringen lod stå til, kunne 700 journalister i trykte medier miste deres job. Omvendt vil en tilgang i lighed med den australske give de canadiske udgivere ekstra indtægter på 620 millioner canadiske dollar, lød det fra medierne. Det svarer til cirka tre milliarder kroner.

Skæver også til Frankrig

Ifølge Steven Guilbeualt vil Canada muligvis følge den australske model. En anden mulighed er gøre som i Frankrig, hvor selskaber bag store teknologiplatforme er forpligtet til at forhandle med medier om betaling for brug af deres nyheder.

»Vi undersøger, hvilken model, der vil være mest passende«, siger Guilbeault.

Ministeren tilføjer, at han i sidste uge talte med sine kolleger i Frankrig, Australien, Tyskland og Finland om muligheden for at arbejde sammen om at sikre en retfærdig kompensation for webindhold.

»Jeg har en formodning, om at vi snart vil have 5, 10 eller 15 lande, som indfører lignende regler«, siger han.

Professor ved Toronto Universitet Megan Boler, der beskæftiger sig med sociale medier, mener, at et opgør fra flere lande mod Facebook muligvis er under opsejling.

»Det kan faktisk være, at vi kommer til at se en koalition. En fælles front mod dette monopol«, siger hun.

ritzau