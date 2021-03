Flemming Splidsboel: Kreml erklærer krig mod Twitter

Nu er Rusland også gået til angreb på Twitter. Det er den statslige myndighed Roskomnadsor, som overvåger og bestyrer internettet i Rusland, som i sidste uge skruede ned for hastigheden på Twitter. Ifølge Roskomnadsor har Twitter nemlig trodset tidligere advarsler og ikke ryddet ud i materiale, som »får mindreårige til at begå selvmord, indeholder børnepornografi og information om brugen af narkotiske stoffer«.

Og så blev der altså justeret på et hjul, så twitterbrugere i Rusland nu oplever, at de har svært ved at poste især fotos, mens almindelig tekst stadig fungerer. Det gør den dog sikkert kun, hvis Twitter ændrer politik. Roskomnadsor truer nemlig med helt at blokere for tjenesten.

Kritikere peger dog på dog en forbindelse mellem indgrebet mod Twitter og vinterens demonstrationer for den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj og mod præsident Vladimir Putin. De ser en gentagelse af tidligere sager, hvor de russiske myndigheder har lagt pres på sociale medier, som er blevet brugt af oppositionen. Det var f.eks. tilfældet med den russiske kommunikationstjeneste Telegram, som de russiske myndigheder i 2018 forsøgte at blokere.

Telegram er en krypteret tjeneste, og sikkerhedstjenesten FSB krævede at få nøglen, så de kunne læse beskeder mellem brugerne. Grundlæggeren af Telegram, Pavel Durov, nægtede at udlevere nøglen, fordi han mente, at FSB’s krav var »uforeneligt med beskyttelsen af privatlivet og fortrolighedspolitikken« hos Telegram.