Trykker du ’svar’ eller ’svar alle’? Det gør klimaet til forskel

Det er svært at forestille sig, at man puster til den globale opvarmning, når man deler et sjovt videoklip med 5-10 venner. Eller når man trykker ’svar alle’ på en kontormail.

Men det er nogle af de ting, vi alle bør tænke lidt mere over, fremgår det af en ny stor rapport om vores digitale klimaaftryk. E-mails, surfing på hjemmesider og streaming af film med mere står allerede i dag for 9 procent af verdens samlede energiforbrug, og andelen ventes at vokse i de kommende år.

Så måske er det på tide at indføre miljømærker for streamingtjenester, så man kan se, om det er grønnest at se film på DR, Amazon Prime eller HBO. At overveje antallet af modtagere på en mail. Eller i det hele taget at tænke på byte-spild på samme måde, som vi i dag tænker på madspild.

For når man bruger internettet, koster det energi – og selv om energien bliver mere og mere grøn, er det stadig noget, der koster både ressourcer og drivhusgasser. Ikke ret meget per klik. Men det løber op, når milliarder af mennesker har mus eller smartphone i hånden.

»Jeg tror ikke, at vi i branchen har set os selv som en del af klimaproblemet. Hele kulturen i techindustrien er, at vi føler, at vi løser problemer ved at tænke nyt. Men vi skal passe meget på, at vi ikke får samme renommé som flybranchen og sort energi«, siger Natasha Friis Saxberg, direktør i IT-Branchen, der er paraplyorganisation for over 600 techvirksomheder.