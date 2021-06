Kun kirken har lavere status end tech i dansk politik. Og det er en gave for Amazon, Facebook og alle de andre

Hvordan gør politikere og partier indtryk på deres vælgere? De prøver at udvise handlekraft og løse problemer, og så sørger de for at udbasunere deres succes i medierne. Se, vi slår hårdt ned på bandekriminalitet og sørger for flere pædagoger til jeres børn! Men ikke alle problemer kan løses på den måde, og ikke alle politikområder kan give nemme sejre.

Det gælder tech-området, som længe har været usynligt, teknisk og jævnt kedeligt. For hvis Hotmailen virker, Facebook er gratis, Netflix-serien kører, og Google leverer søgeresultater, er der ikke så meget at brokke sig over. Og de fleste vælgere er mere bekymrede over, hvad der sker i deres nærområde, såsom at de lokale butikker lukker, at der kommer et udrejsecenter, eller at hospitalerne er overbelastede. Samtidig er farerne ved andre, mere abstrakte trusler som terrorisme, økonomisk nedsmeltning og global opvarmning nemmere at forstå og tydeliggøre gennem billeder og skrækscenarier end tech-området.