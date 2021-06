Ekspert om Bramsens it-udspil: Det løser stort set intet og kan gøre ondt meget værre

Det store problem for dansk cyberforsvar er, at det ligger under efterretningstjenesten. Det løser ikke noget, at det bliver suppleret af glade amatører i et digitalt hjemmeværn, der meget let kan anrette store skader, vurderer sikkerhedseksperten Peter Kruse.