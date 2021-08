Tech-giganter: Når Danmark taler, så lytter vi, også helt oppe i toppen

Danmark taler med en helt særlig vægt i debatten om, hvordan tech-giganterne skal reguleres for at modvirke negative konsekvenser for demokrati, menneskerettigheder og brugernes sikkerhed. Det siger politiske chefer i både Google og Facebook.

»Når Danmark siger noget om tech, så bliver der lyttet, ofte også hele vejen op i toppen af vores system«, siger Martin Ruby, Facebooks politiske chef for Norden.

Tech-giganterne har erkendt, at deres teknologi har skabt udfordringer, der må og skal løses, og det kræver nytænkning.»Fordi Danmark er et gennemdigitaliseret samfund med en grundlæggende positiv tilgang til teknologien, så bliver danske forslag anset som et godt bud på, hvordan de konstruktive løsninger kan se ud«, forklarede Martin Ruby på et seminar i Dansk Institut for Internationale Studier.