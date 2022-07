»Det hele lugter lidt af, at markedet er faldet, og derfor får Musk kolde fødder«

Elon Musk forsøger at trække de 320 milliarder kroner, som skulle bruges til at købe Twitter, tilbage. Forklaringen lyder, at tjenestens brugerbase består af flere såkaldte spambots, end virksomheden fortæller. Ekspert ser anden årsag.