Nyfundet primtal giver politiken.dk problemer Kære læser: Vi har svært ved at vise dig det længste primtal, der nogensinde er fundet. Men vi har prøvet.

Af primtal at være er det her en ordentlig kleppert: Over 23 millioner cifre, der ser ud til at ville fylde sådan omtrent 65.000 sider, hvis du fik den idé at printe dem ud i almindelig tekststørrelse.

Det er verdens største. Og det er lige fundet efter en fælles indsats af det, man vel uden at krænke nogen alt for meget kan kalde en gruppe meget, meget engagerede talnørder.

De er samlet i gruppen Den Store Internet-Mersenne Primtalssøgen, Gimps. Mersenne henviser navnet på en fransk matematiker og munk, Marin Mersenne, der mestendels er kendt for sin indsats for at finde en formel, der kunne generere primtal.

Regnedrengene slår gækken løs

Talmagikerne satte en computer på overarbejde. Ifølge 'gimperne' tog det den 51-årige amerikanske ingeniør Jonathan Paces computer seks dage at beregne sig frem til det nye primtal, gruppen for nemheds skyld – og tak for det! – kalder M77232917.

Det er ifølge Gimps-gruppen det 50. Mersenne-primtal, 277.232.917 minus 1.

Nu er de ikke talbegejstrede uden grund, de gode folk fra Gimps. De har været så elskværdige at regne ud, hvor meget tallet fylder. Rundt regnet vil tallet være 118 kilometer langt, hvis du prøver at skrive det ud med almindelig håndskrift og et par cifre per centimeter.

I øvrigt er der en dusør på 925.000 kroner til den første, der finder et primtal med 100 millioner cifre.

Politikens teknik kan slet ikke lide store primtal

Egentlig ville Politiken have lagt det nyfundne og velvoksne primtal ind i denne artikel for at give et indtryk af omfanget. Den idé gjorde vor digitale direktør, en flink og venlig mand, bekymret. Tallet kunne - frygtede han - jo få hele det redaktionelle system til at gå i dørken. Det kan nemlig kun klare op til sådan cirka 16 millioner tegn i en enkelt artikel.

Men så var der heldigvis nogle it-medarbejdere, der har gjort et forsøg på at viderebringe dig, kære læser, tallet uden at lægge arbejdspladsens produktionsapparat ned. Du kan se det ved at klikke på dette link. Men, advarer de, det kan crashe din browser. JP/Politikens Hus vil ikke tage ansvar for din browsers velbefindende efter den mundfuld.

Lykkes det, så får du syn for sagn: 23 millioner cifre er ret mange.

En længere tekst

Den længste artikel, Politiken nogen sinde har bragt, er på knap 66.000 tegn. Det var et portræt af den amerikanske whistleblower Chelsea Manning, der røg i fængsel og skiftede køn, inden vedkommende blev løsladt.

Hvis du nu skimmer den 348 gange, så har du fået en fornemmelse af omfanget af det nye primtal.

Til sammenligning er Bibelen ifølge Bibelselskabet på cirka 3 millioner bogstaver. Den længste bog, Marcel Prousts 'På sporet af den tabte tid', er ifølge Guiness Rekordbog på 9,6 millioner anslag. Og altså ikke i nærheden af M77232917's imposante omfang.