Archaeopteryx: Den første »dinofugl« fløj som en fasan Den kunne ikke flyve hurtigt og svæve, som de fleste moderne fugle kan. Men den lille, fjerede mellemting mellem en dinosaur og en fugl kunne godt lette.

Det første fossil af Archaeopteryx skabte sensation, da det blev fundet i 1861 i Bayern i Sydtyskland. Dyret havde fjer, og dets skelet rummede træk fra både dinosaurer (krybdyr) og fugle.

Men hvordan fløj det lille dyr, der kunne veje op til et kilo? Det har forskere været i tvivl om, blandt andet fordi Archaeopteryx ikke har et brystben med køl, som fugle har, og fordi dens skuldre mangler mange af de træk, som er karakteristiske for fugle.

Nu konkluderer en international forskergruppe, at »dinofuglen«, som den kaldes i deres pressemeddelelse, havde flere fællestræk med moderne fugle end hidtil antaget.

Gruppen har kigget på knoglerne i Archaeopteryx' vinger og fundet en række vigtige træk, som også findes i vingerne hos nutidens fugle.

»Vi så straks, at knoglevæggene er langt tyndere end hos almindelige dinosaurer. De minder meget om konventionelle fugleknogler«, siger Emmanuel de Margerie fra forskningsinstitutionen CRNS i Frankrig i pressemeddelelsen.

Analysen af knoglerne viste yderligere, at dinofuglens vingeknogler er tættest på fugle som fasaner, der kan gå på vingerne for at undgå farer eller sætte over et hegn, men som ikke kan præstere den hurtige, elegante glideflugt, der kendes fra blandt andre rovfugle og havfugle.

Bayern lå nær Ækvator

Archaeopteryx levede for omkring 150 millioner år siden. På det tidspunkt var det nuværende Bayern en øgruppe, som lå meget tættere på Ækvator end i dag.

»Den type område passer vældig godt til den form for flyvning«, som dinofuglen vurderes at have mestret, siger Martin Röper.

Han er medforfatter af den videnskabelige artikel om analysen af det forhistoriske dyrs vingeknogler. Artiklen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

I alt ti fossiler af dinofuglen er dukket op siden 1861, alle i den såkaldte Solnhofen kalksten. Disse stenaftryk af dyrets knogler er blevet analyseret ved hjælp af en type røntgenstråling hos ESRF, en fælleseuropæisk forskningsfacilitet i Grenoble i Frankrig.

Mellem fugle og dinosaurer

Mens fjerene og flyveevnen er noget, Archaeopteryx har til fælles med fugle, havde den også skarpe tænder og en lang hale, hvilket minder mere om dinosaurer.

Den blev længe anset for at være den første fugl, men forskerne hælder nu mere til, at den var en mellemform mellem dinosaurer og moderne fugle.

Forskergruppen understreger, at langt fra alle spørgsmål om Archaeopteryx' flyveevne er besvarede. Men det står fast, at dens flyvemetode på et eller andet tidspunkt uddøde og blev erstattet af fugleflugt, som vi kender den i dag.