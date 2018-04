Verdenshavenes magnetiske bølger er kortlagt af tre små satellitter Forskere kan følge magnetfelters vandring med havstrømmene.

SWARM Tre satellitter fra ESA, det europæiske rumsamarbejde. De blev sendt op fra den russiske Plesetsk-kosmodrom i november 2013 og skulle oprindeligt fungere i fire år. Projektet er siden forlænget frem til 2021. De knap 400 kilo tunge og fem meter lange satellitter medbringer instrumenter, der registrerer magnetiske felter og elektriske måleapparater. Kilde: ESA.

Der er magnetfelter, og der er magnetfelter.

Der er det store, vi skal være rigtigt glade for: Det er med til at beskytte vor jord mod ødelæggende stråling for rummet.

Og så er der de magnetfelter, verdenshavene skaber. De er ikke særligt kraftige. Og de er ikke særligt godt belyst i videnskaben.

Men det råder nogle af det europæiske rumagentur ESA's satelliter nu bod på. De tre Swarm-apparater blev sendt op i november 2013 for at give forskerne ny viden om geomagnetismen.

Havstrømme fra top til bund kortlagt

Satellitternes målinger viser, hvordan magnetiske felter bevæger sig i verdenshavene. De er opstået af saltvandets bevægen sig gennem Jordens magnetfelt.

Den danske professor i geofysik Nils Olsen fra DTU har netop fremlagt fundene under en videnskabelig konference i Wien.

»Vi har benyttet Swarm til at måle de magnetiske signaler fra tidevandet fra havets overflade og ned til havbunden. Det giver os et verdensomspændende billede af, hvordan havene flyder i alle dybder«, siger han ifølge ESA.

»Siden havene opsuger varme fra luften, er det vigtigt for forståelsen af vort skiftende klima at måle, hvordan varmen fordeles og lagres«, fortsætter han.

Kigger ind i jordskorpen

Det er vigtigt for klimaforskningen at få et mere omfattende billede af, hvad der sker på vor klode på et tidspunkt, hvor der er stor bekymring for de stigende globale temperaturer.

Ud over at registrere magnetismen i verdenshavenes bølgegange har Swarmsatellitterne målt magnetfelterne i jordkappens øverste lag.

Her ses de magnetfelter, bølgerne skaber. Optagelser: ESA/Planetetary Visions.