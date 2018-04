Din hjerne ser bedst i mørke kl. 8 om morgenen Man ved ganske lidt om, hvordan vores sanser påvirkes i løbet af et døgn. Nu har et forskerhold opdaget, at vores evne til at se i dunkle omgivelser er bedst om morgenen og tidligt om aftenen. Det kan være en fordel for en jæger på jagt.

Hvis man som en del af en leg blev ført ind i et rum med en meget dæmpet belysning og skulle finde en knap, en fjernsynsbetjening eller en hjemmesko, skulle man ikke tro, at tidspunktet på døgnet, ville spille en rolle for, hvor hurtigt man ville finde et af de tre objekter.

For man ser vel lige godt på alle tider af døgnet?

Den opfattelse bliver nu udfordret af et nyt studie, hvor et tysk forskerhold har hjerneskannet 14 unge mænd på 6 forskellige tidspunkter af døgnet samtidig med, at de skulle gennemføre en synstest i et rum med en dæmpet belysning.

Denne undersøgelse tyder på, at vores synssans er påvirket af, hvilken tid, det er på døgnet Jens Hannibal Søvn- og rytmeforsker Bispebjerg Hospital

De unge mænd blev testet klokken 8, 11, 14, 17, 20 og 23 og blev opfordret til at lade tankerne flyde og slappe af, mens de kiggede på en mørk skærm i hjerneskanneren.

Når de så et svagt lysende orange kors dukke op på skærmen, skulle de trykke på en knap med pegefingeren, og forskerne bag undersøgelsen kunne på den måde måle deres reaktionstid.

Forsøget viste, at de 14 mænd med en gennemsnitsalder på 24 år, var hurtigst til at opfatte det orange kors klokken 8 om morgenen og klokken 20 om aftenen, mens de var langsomst midt på dagen.

»Man ved meget lidt om, hvad der sker med vores sanser i løbet af et døgn. Denne undersøgelse tyder på, at vores synssans er påvirket af, hvilken tid, det er på døgnet, og vi tilsyneladende ser bedst i mørke ved solopgang og ved solnedgang, mens vi er mindre gode til det midt på dagen. Det kunne altså tyde på, at vores døgnrytme og dermed vores indre ur har en indflydelse på vores synssans«, siger søvn- og rytmeforsker Jens Hannibal fra Bispebjerg Hospital om studiet, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Parallelt med synstesten analyserede forskerne også hjerneaktiviteten hos de unge og afslappede forsøgspersoner ved at studere blodgennemstrømningen i deres hjerner.

De observerede at aktiviteten i den del af hjernebarken, der er involveret i blandt andet synsindtryk og berøring, var lavere hos forsøgspersonerne klokken 8 og 20 sammenlignet med midt på dagen.

»Det viser, at hjerneaktiviteten svinger i de sanselige områder i løbet af et døgn, og at den er lavest enten lige, når vi vågner eller når vi er ved at være trætte og skal til og i seng. Det er interessant, at selvom hjernen ikke er helt oppe i omdrejninger på disse tidspunkter, så øges vores evne til at se ting i mørket sammenlignet med andre tidspunkter på dagen«, siger Jens Hannibal.

Søvnforskeren tænker, at evnen til at se bedre i mørke om morgenen og om aftenen er noget, som vi har arvet fra vores ældgamle forfædre og før det elektriske lys blev opfundet.

»De fortidsmennesker, som var gode til at se ting, når mørket faldt på, havde formentlig en overlevelsesfordel, fordi de undgik at falde i et hul, når de gik rundt i skoven om aftenen, og de kunne nå at opdage faretruende dyr, før det var for sent. Denne døgnrytmeregulerede synssans har vi tilsyneladende arvet, så vi ser bedst i mørke på de tidspunkter, hvor vi historisk set har været mest sårbare og udsatte«, siger Jens Hannibal.

Forskerne i den aktuelle undersøgelse henviser også til tidligere studier, som har vist noget tilsvarende, når det gælder vores høresans, hvor vi tilsyneladende har en skarpere hørelse, når dagen gryr eller går på hæld.