Den var tæt på at blive en stjerne, men driver nu ensomt rundt i universet Simp er en brun dværg, der går sine egne veje

Simp vil ikke følges med nogen sol.

Den er en ensom ulv, en enegænger, en særling ude i rummet uden for vort solsystem. For planeten med det mundrette navn Simp J01365663+0933473 følges ikke med andre derude. Den er ikke i kredsløb om nogen stjerne, men går sine egne veje.

Den har til gengæld en makker, som vi ikke kan få øje på, antager de forskere, der har registreret en iøjnefaldendeaurora ved polerne. Da det ikke som på vor planet kan skyldes partikler fra en nærliggende sol må Simp have en følgesvend, en planet eller en måne, der leverer materialet til dens egen udgave af Jordens nordlys.

Stærkt magnetfelt

Og så er den bomstærk: Dens magnetfelt er et af de kraftigste, der ifølge forskerne er registreret i familien af såkaldte brune dværge, en særlig gruppe af stjernelignende objekter derude. Simps magnetfelt er over 200 gange kraftigere end Jupiters, selv om den kun har en masse, der er lidt mere end 12 gange Jupiters.

Forskerne antager, at Simp - der er 20 lysår borte - er omkring 200 millioner år gammel og at den har en overfladetemperatur i omegnen af de 825 grader. Den har lige præcis ikke fået samlet tilstrækkelig masse til at tillade den deuteriumfusion, der kunne gøre den til en stjerne.

Simp J01365663+0933473 er registreret af et radioteleskop i USA af et forskerhold, der offentliggør fundet i The Astrophysical Journal.